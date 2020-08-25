شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تصوير الـ pool آخر تقاليع نجمات الفن فى الصيف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر العديد من نجمات الفن، فصل الصيف دائماً من أجل السفر إلى الأماكن الساحلية للاستجمام والاستمتاع بالأجواء الصيفية هناك، بعيدا عن ارتقاع درجات الحرارة فى القاهرة، إضافة إلى أن هذه الفترة تكون بعد فترة من الانشغال بتصوير أعمالهم الفنية سواء التليفزيونية أو السينمائية.

وتحرص الفنانات على مشاركة جمهورهن على السوشيال ميديا بصور من قضاء أوقاتهن على البحر، والخضوع لجسات تصوير تصوير على البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تقاليع جديدة للفنانات فى جلسات التصوير الصيفية إذ أصبح العديد منهن يخضع لجسات التصوير فى المياة داخل حمامات السباحة وانتشرت هذه الفكرة بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

تعد الفنانة رانيا يوسف الأكثر تنفيذاً لهذه الفكرة بعد أن خضعت لجلستى تصوير داخل حمام السباحة واحدة الصيف الماضى والأخرى هذا الصيف، وانضمت الفنانة سمية الخشاب إلى نجمات جلسات التصوير فى حمام السباحة إذ خضعت لجسة تصوير فى المياة وحولها شرائح البرتقال.



الفنانة رانيا يوسف

أيضاً الفنانة التونسية سناء يوسف اختارت هذه التقليعة وخضعت لجسة تصوير داخل حمام السباحة بعدما أصبحت هذه الفكرة تلقى انتشاراً على السوشيال ميديا، وكذلك المطربة هدى التى قامت بعمل فوتو سيشن فى المياه داخل حمام السباحة، ورغم أن هذه الفكرة ليست جديدة إلا أنها أصبحت منتشرة مؤخراً.

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سمية الخشاب



الفنانة رانيا يوسف



المطربة هدى



رانيا يوسف