شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد فى مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقرر انعقاد دورته الـ36 فى الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل تكريم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن المخرج محسن أحمد أحد صناع السينما الذى قدّم العديد من الأعمال المميزة والمهمة، أثرى بها الشاشة الكبيرة، وهو ما شجع إدارة المهرجان على تكريمه خلال الدورة 36 والتى ستحمل اسم النجم عزت العلايلى.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن حياته الفنية، حيث قرر المخرج محسن أحمد كتابته بنفسه ليروى مذكراته خلال الأعمال التى قدمها على مدار مشواره الفنى.

من جانبه أعرب مدير التصوير والمخرج محسن أحمد عن سعادته بالتكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائى، مؤكدا أنه مهرجان عريق صاحب تاريخ طويل، وكُرّم من خلاله العديد من صناع السينما الكبار، بالإضافة إلى أنه يحرص على حضور فعاليات الدورات السابقة، وبالتالى فإن التكريم من جانب هذا المهرجان أمر مشرف.

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يشار إلى أن مدير التصوير والمخرج محسن أحمد بدأ حياته المهنية مصوراً فى فيلم "صديقى الوفى" عام 1984، كما شارك فى أكثر من 30 فيلماً سينمائياً ما بين مصوراً ومديراً للتصوير.

وفى التسعينيات اتجه لإخراج الفيديو كليب فأخرج أغنيات لكبار المطربين من بينهم كاظم الساهر، لطيفة، هانى شاكر، وكان أول أفلامه الروائية الطويلة مع الفنان هانى رمزى خلال فيلم "السيد أبو العربى وصل" عام 2005 كما تعاون معه مرة أخرى فى فيلم "الرجل الغامض بسلامته" عام 2010.

ويعود محسن أحمد كمدير تصوير لفيلم "2 طلعت حرب" الذى انتهى تصويره مؤخرا، العمل من تأليف هانزاده فكري، وبطولة محمود قابيل، أحمد مجدي، وعبير صبرى ومن إخراج مجدى أحمد على.