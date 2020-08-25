زكى فطين عبدالوهاب: لم أقصد الهجوم على رواد الساحل الشمالي

رنا صلاح الدين - قال الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، إن التدوينة التي نشرها عبر حسابه الرسمى بموقع فيس بوك بشأن "رواد الساحل الشمالي"، لا تهدف إلى الهجوم عليهم، ولكن لانتقاد حياة البذخ التى لا طائل من ورائها.

وأضاف: "الاستمتاع يمكن أن يتم بشكل أبسط من ذلك، ومفيش داعي للتعالي ..أنا لا علاقة لي بالسياسة ولكن أنقل تجربتي .. انا عشت في الثراء وفي الفقر وأنا بنقل تجربتي".

وتابع خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه رغم الثراء الذي كان يعيشه مع والدته القديرة الراحلة ليلى مراد، وأبيه المخرج القدير فطين عبدالوهاب، إلا أنه كان يرتاد المواصلات العامة، وكانت علاقته بأبن السائق والطباخ علاقة صداقة.

Advertisements

واستطرد: "أمي جابت عربية 28 لشقيقي لما دخل الجامعة وكانت قادرة تجيب مرسيدس.. وأنا كنت بركب المواصلات العامة لأن أنا اتربيت على كدا".

وتابع: "عمرنا ما كان عندنا فشخرة الفلوس"، مشيراً إلى أن الحياة يمكن أن تكون أبسط من ذلك ونستمتع بها أيضاً دون بذخ، لافتاً إلى أنه رغم الثراء الكبير الذى كان يعيش فيه والده ووالدته إلا أن والده مات فقيراً.

وأضاف: "أبويا كان جيبه مخروم وعشان كدا فلسنا.. مات فقيراً ومفيش حاجة خالص ولا حساب في البنك".