تقبيل قدم أمل عرفة في «شارع شيكاغو» تثير الجدل.. صورة

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة السورية أمل عرفة العديد من الانتقادات هي والفنان مصطفى المصطفى، بسبب مشهد جرئ جمعهما في مسلسل "شارع شيكاغو".

الفنان السوري يزن خليل، أبدى استغرابه من كمية الانتقادات الجارحة التي وُجّهت إلى الفنان مصطفى المصطفى، بعد المشهد الذي أدّاه ووُصف بالجريء حيث قبّل قدم النجمة أمل عرفة في المسلسل.

امل عرفة

وأضاف في تصريحات صحفية: "هذا المشهد تفرضه شخصية العمل ولا علاقة له بشخصية الممثل الحقيقية"، مشيراً إلى أن مسألة طرح الجرأة في الأعمال الدرامية لا تدخل في سياق جرأة الأفكار، لأن الجرأة لا تتمثّل فقط بالمشاهد النافرة أو الحميمة، موضحاً أن الشارع السوري متعطش لطرح أفكار جريئة وجديدة.

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وكانت الفنانة السورية أمل عرفة، قد اتهمت بالتشجيع على السيادية بسبب مشهد قبلة قدمها في المسلسل.

وحول بعض الأخبار التي نُشرت بأنه كان من المفترض أن يشارك في مسلسل "شارع شيكاغو"، أوضح يزن أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولم يعرض عليه أي دور.

امل عرفة

يزن خليل