سلمى المصري تدافع عن سلاف فواخرجي بعد قبلة «شارع شيكاغو»

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، للعديد من الانتقادات، بسبب قبلتها في مسلسل "شارع شيكاغو"، والمعروض خلال الوقت الحالي.

ودافعت عنها مواطنتها الفنانة سلمى المصري في تصريحاتها قائلة: "الفن هو الفن، لا يمكن أن نعمل على تجزئته، لكن الذين انتقدوا القبلة أو مشروع القبلة لم يشاهدوا العمل بعد، ولم يتعرفوا إلى تفاصيله وكيفية توظيف هذه المشاهد داخل العمل حتى يتم الحكم عليه".

وأضافت: أن صناع العمل قالوا إنه شارع كان قديمًا موجودًا في دمشق فإن كان كذلك يجب على الجميع مشاهدة العمل أولا ومن الحكم، خاصة إذا ما تم الإعلان أنه لمن هم فوق الثامنة عشرة من عمرهم.

يذكر أن مشهد القبلة جمع الممثلة سلاف فواخرجي، والممثل مهيار خضور، وعرضت ضمن أحد المقاطع المصورة المخصصة للترويج للعمل الفني.

سلاف فواخرجي