محمود نصر في “دانتيل” وعودة إلى الرومانسية!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد طول انتظار، بدأ عرض مسلسل “دانتيل” للنجم السوري محمود نصر عبر المنصة الإلكترونية العربية الأكبر “شاهد”، والذي يشاركه في بطولته كلّ من سيرين عبد النور، والقدير سلوم حداد ومجموعة من ألمع نجوم الدراما العربية من بينهم زينة مكي، سارة أبي كنعان، نهلة داود، نيكولا دانيال، وسام فارس وغيرهم.

في هذا العمل يعود محمود نصر إلى الأدوار الرومنسية في قصة حب مشوّقة، بحيث تدور أحداث “دانتيل” حول “يوسف” أحد أصحاب بيوت الأزياء الذي يلعب دوره ويقع في حب “ميرنا” الخياطة التي تجسد شخصيتها سيرين عبدالنور، وذلك في حبكة درامية مشوّقة بحيث لفّت منذ الحلقة الأولى هذه القصة أسرار مشوّقة سينتظر الجمهور الكشف عن تفاصيلها في الحلقات المقبلة.

وقد تألق محمود نصر بمشاهده منذ بداية المسلسل، لا سيما وأنه شكّل مع سيرين ثنائي مميز نجح بجذب المشاهدين إليهما، كلّ ذلك بالإضافة إلى دوره مع الممثلين الآخرين المشاركين في المسلسل.

وفي هذا السياق، قال بطل “دانتيل” محمود نصر: “ألعب دور يوسف الذي يجد نفسه مضطراً لمواجهة ماضيه مجدّداً، وذلك ضمن ظروف استثنائية تفرضها عليه حكايا الماضي التي تعود إليه على نحوٍ مفاجئ. يجد يوسف نفسه أمام واقع لا يشبهه، فيضعف محاولاً الهرب، غير أن إصراره على التمسك بالجزء الجميل الذي يحبه من ماضيه يدفعه للعودة والإصرار على المضي قدماً سعياً للحفاظ على إرث عائلته. ويعيش يوسف صراعاً بين ما يفرضه عليه عقله وما يمليه عليه قلبه، فلمن ستكون الغلبة؟ أدعو المشاهدين لاكتشاف ذلك بأنفسهم”.

يذكر أن مسلسل “دانتيل” الذي يتكون من 30 حلقات، قد لاقى أصداء إيجابية منذ إنطلاق عرضه حيث ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات الايجابية حوله من قبل أهل الفن والصحافة، وخاصة أنه العمل الوحيد الذي يعرض حاليًا في ظل الظروف القاسية التي تمر بها عدة دول. العمل من انتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان، و من توقيع المخرج المثنى صبح.