تامر حسني كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل

منابعة بتجــــــــــــرد: يحصد النجم المصري تامر حسني أصداءًا إيجابية جدًا حول أغنيته الجديدة “لينا حياه بعدين”، وهي شارة الجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب”، حيث حققت الأغنية أكثر من 1.5 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحها عبر قناة تامر الرسمية في موقع “يوتيوب”.
وعلى وقع نجاح الأغنية كشف تامر حسني عن مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره، حيث أعلن بطريقته الطريفة المعهودة عن استعداده لطرح عمل فني جديد في الأيام المقبلة سيحمل على ما يبدو جرعة زائدة من الفرح والبهجة، حيث كتب نجم الجيل عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”: “انا آسف لو اغنية لينا حياه بعدين نزلت في وقت فيه ناس سايبين بعض .. أنا شايف كمية وجع و آلم و جراح في التعليقات مش طبيعيه .. كام يوم و هغيرلكوا الموووود خااااالص و دا وعد”.
جدير ذكره أن أغنية “لينا حياه بعيدن” من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع هيثم راضي، وحققت فور طرحها انتشارًا واسعًا وتصدّر هاشتاغ “لينا حياه بعدين” قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”، كما احتلّ فيديو الأغنية المرتبة الأولى بين الفيديوهات الأكثر رواجًا في مصر، لبنان، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الأردن، المغرب وعدد من البلدان العربية.
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