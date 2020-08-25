بصورة من الطفولة.. حسين الجسمي يحتفل بميلاده الـ41

يدرك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، صاحب الموهبة الاستثنائية، أن الجمهور هو المؤشر الحقيقي للنجاح؛ لذا يحاول دائما تقديم أعمال تسعد الجمهور.

ومن يتابع خطواته وأعماله، سيكتشف أن الجسمي فنان شديد الالتزام، فلم يقدم تنازلات تخرجه من حسابات الجمهور، ولم يبحث عن نجاح زائف، فكل ما يقدمه يؤكد أنه فنان صاحب مشروع غنائي شديد الخصوصية.

ومنذ ساعات احتفل الجسمي بعيد ميلاده الـ41، مع جمهوره الذي منحه الشهرة والحب، فقام بنشر صورة من طفولته، عبر حساباته على مواقع "أنستقرام"، وأرفقها بتعليق: "اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41.. والحمد لله على كل نعمه.. ‏واثق الخطوة بمحبّتكم..‏ وشامخ باحترامكم".





وعلق على رسالته كل من نسرين طافش وإيمان العاصي وأيمن بهجت قمر وعدد كبير من نجوم الفن في عالمنا العربي.

كما هنأت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، الفنان حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ41، ونشرت صورة له مصحوبة بتعليق: "كل عام والفنان حسين الجسمي بألف خير، أسرة روتانا تتمنى لك المزيد من التألق والنجاحات".





ويتزامن الاحتفال بعيد ميلاد الجسمي مع حالة النجاح الرائعة التي سجلتها أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" تأليف أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.





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ومنذ طرحها منتصف الشهر الجاري، فقد قارب عدد مشاهدي هذه الأغنية على يوتيوب من 16 مليونا.

وقفز الجسمي لمنطقة جديدة في مسيرته الفنية وراح يغني كلمات مصرية صعبة، بأداء شديد السلاسة والبساطة.

ولد حسين الجسمي في 25 أغسطس 1979، وبحثا عن النجومية في عالم الغناء شارك عام 1996 في برنامج البحث عن المواهب الذي أقيم ضمن مهرجان دبي للتسوق وفاز بالمركز الأول.





وبعد ذلك تعاون مع شركة "روتانا"، وفي عام 2002 أصدر ألبومه الأول ولم يحمل الألبوم اسما، واكتفت الشركة المنتجة بوضع اسم حسين الجسمي وصورته.

وضم هذا الألبوم مجموعة متميزة من الأغنيات منها "بودعك، وكذلك، سافر".





وأتقن الجسمي الغناء باللهجات الخليجية والمصرية واللبنانية، ما حوله إلى مطرب مؤثر ويحظى بجمهور عريض في العالم العربي.



وعلى حصد العديد من الجوائز مثل جائزة أفضل مطرب عربي عن أغنية "بحبك وحشتيني"، ضمن فعاليات حفل موريكس دور عام 2007، وجائزة التميز في مجال الغناء على مستوى الوطن العربي عام 2009 في إطار احتفالات الأمم المتحدة للشباب.