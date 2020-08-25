شكرا لقرائتكم بعد إنكاره نسب طفليها.. هالة صدقي ترد على زوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد كشف أحد المحامين عن إقامة زوج الفنانة المصرية هالة صدقي دعوى إنكار نسب طفليها، تقدمت الفنانة المصرية بمذكرة إلى النائب العام، ضد أحد المحامين، ظهر في مقطع فيديو ووجه خلاله اتهامات لها بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي، وحديثه عن رفع دعوى إنكار نسب ضدها.

وقال المحامي خلال مقابلة إن "هناك العديد من القضايا بين الفنانة المصرية وزوجها المقيم حاليا في أميركا، أبرزها قضية إنكار النسب".

وأضاف أن "زوج هالة صدقي قام بعمل توكيل عام لها، وأنه فوجئ في اليوم التالي مباشرة بقيامها ببيع قطعة أرض لنفسها خلال فترة زواجهما، ثمنها يفوق 60 مليون جنيه، وبدأت إثر ذلك المشاكل بينهما وسافر بعدها إلى أميركا".

وتابع أن هالة صدقي عانت من مشاكل إنجاب وسافرت إلى العاصمة لندن لإجراء حقن مجهري، وسط شكوك من زوجها بنسب الأبناء لها، مؤكدا أن "زوج الفنانة صدقي يؤكد أن هالة ليست أماً للأبناء الذين تدعي أمومتها لهم"، وأن "البويضات التي تم أخذها في لندن ليست لهالة صدقي".

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الفنانة ترد

وردت هالة صدقي على قضية إنكار النسب التي رفعها زوجها، على فيسبوك قائلة: "لما أب يتخلي عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفِى الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفِي الآخر يرفض يطلق، منتظر الثمن".

وكتبت هالة صدقي في منشور آخر: "طيب ربنا يعمل أيه تاني للبشر علشان تتعظ، زلازل وبيحصل انفجارات في ثانية وحال ناس بيتقلب في ثانية، كورونا وفيروس يظهر ويموت آلاف من البشر ويغير حال العالم كله برضه في ثانية، وبرضه الناس لا تتعظ ولا بتفهم الرسائل، بجد ربنا يعمل أيه مع نوعيه البشر دي".

قضية نفقة

وكانت هالة صدقي قد حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة، سواء عن طريق أخبار صحافية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

وأضافت هالة صدقي: يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه للأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه.

وكانت هالة صدقي قد أنجبت من زوجها سامح سامي، طفلين توأم، يبلغان من العمر الآن 10 سنوات.