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شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بلوم فى جولة مع كلب كاتى بيرى قبل ولادتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم أورلاندو بلوم وهو يستمتع بالهواء الطلق فى جولة مع كلب حبيبته كاتى بيرى فى لوس أنجلوس.
من جانب آخر كشفت المغنية العالمية كاتي بيري عن فيديو من كواليس كليبها الجديدSMILE عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، وعلقت على فيديو الكواليس قائلة: "ألقى نظرة كيف أخرج العمل".
وأطلقت بيرى البالغة من العمر 35 عاما كليبها الجديد SMILE بنسخة جديدة تحمل العديد من "الإنيميشن" وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وجاء إطلاق نسخة "Performance Video" للكليب شهر يوليو الماضى.
يذكر أن كاتى بيرى وخطيبها النجم العالمى أورلاندو بلوم ينتظران وصول ابنتهما للحياة خلال الأيام المقبلة، فقد أكد بلوم مؤخرا أكد أنه متحمسا للغاية ومتشوق جدا لرؤيتها.
وقد أشارت التقارير إلى أن كاتى بيرى تبحث عن منزل فخم قبل أيام من ولادتها، حيث أشار موقع ديلي ميل خلال تقرير نشره مؤخراً أن بيري استهلكت الكثير من الوقت مع أورلاندو في البحث عن منزل جديد يبعد مدة قليلة عن مكان مولدها في مونتيسيتو داخل ولاية كاليفورنيا، كما أضاف التقرير أنهما تفقدا أكثر من عقار يبلغ ثمنهم 10 ملايين دولار، وكل واحد فيهم تبلغ مساحته أفدنة عديدة وفقا لما جاء خلال التقرير الذى نشره موقع ديلي ميل.
أورلاندو بلوم وكلب كاتي بيري
أورلاندو بلوم وكلب كاتي بيري
أورلاندو بلوم وكلب كاتي بيري
أورلاندو بلوم وكلب كاتي بيري
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