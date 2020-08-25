شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ومحمد رحيم ينعيان وائل المصرى مدير أعمال نيكول سابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم تامر حسنى، وائل المصرى، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا، حيث نشر صورته، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، وعلق "البقاء لله، توفى اليوم صديق وأخ غالى إنسان محترم يحترمه كل زملائى من الفنانين على طيبة قلبه واجتهاده، المرحوم بإذن الله. وائل المصري ربنا يرحمك يا وائل يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".



تامر حسنى على فيس بوك

كذلك نعى الملحن محمد رحيم وائل المصرى مدير أعمال نيكول سابا، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بالراحل مع نيكول سابا، وعلق "البقاء لله فى الصديق العزيز وائل المصرى اخونا الغالى ومدير أعمال الفنانة .. أتقدم لكل أسرته وعائلته الكريمة وللفنانة نيكول سابا بخالص وأحر التعازى والله العظيم زعلت اوى واتصدمت الله يرحمك يا حبيبى".

Advertisements



محمد رحيم ونيكول سابا والراحل وائل المصرى

وكانت نيكول سابا قد أعلنت وفاة مدير أعمالها وائل المصرى صباح اليوم الثلاثاء، حيث نعته على حسابها بموقع "إنستجرام" بكلمات مؤثرة، معبرة عن حزنها الشديد لرحيله، كما وجهت التعازى لأسرته وأهله.

وكتبت نيكول سابا على إنستجرام، "بكثير من الحزن والأسى أنعي صديق عمرى ورفيق دربى وأخى ومدير أعمالى السيد وائل المصرى أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه فى أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته.. عائلتى الثانية.. آمين".

وتابعت "كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة.. الله يرحمك".