أبرزهم محمد عبده.. نجوم الخليج يقدمون أغانى جديدة فى حب الملك سلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الغناء الخليجى على تقديم بعض الأغانى الوطنية إهداء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة شفائه، ويرصد ”الخليج 365” أبرز هذه الأغانى :محمد عبده:
طرح فنان العرب محمد عبده أغنية وطنية بعنوان "يا أبو فهد سلامات"، والتى أهداها للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأغنية من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزى، وتوزيع عبد الله العُمانى.
ماجد المهندس:
طرح المطرب ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان "من رياض لـ أبو ناصر" على يوتيوب، والتى أهداها لملك السعودية، وهى من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع الموسيقى سيروس، وهندسه جاسم محمد.
راشد الماجد:
طرح المطرب السعودى راشد الماجد أغنية جديدة، بعنوان "سلامتك يا أبو فهد"، والتى أهداها لملك السعودية، وهى من كلمات نهار، وألحان وليد الشامى، وتوزيع زيد نديم.
طرح أحد الفرق الغنائية أغنية جديدة بعنوان "أبونا وعزنا"، مهداة لملك السعودية، وهى من كلمات صالح الشادى، وألحان ياسر بو على، وتوزيع ياسر،ومكس وماستر جاسم محمد.رابح صقر:
طرح المطرب السعودى رابح صقر أغنية وطنية جديدة مهداة لملك السعودية، بعنوان "لا بأس"، من كلمات نواف بن فيصل بن فهد، وألحان رابح صقر، تنفيذ مدحت خميس، ومكساج جاسم محمد.
طرح المطرب نبيل شعيل أغنية جديدة أهداها للملك سلمان، بعنوان "سلامات ياروس الخليج"، وهى من كلمات بندر بن ثنوا، وفكرة وألحان فهد الناصر،وتوزيع محمد همام، ومكساج عبد الله العمانى.
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