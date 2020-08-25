شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى بوشناق: الفن والإبداع سر من أسرار الوجود والحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم العربى والمطرب الكبير لطفى بوشناق حفلاً بمهرجان الحمامات الغنائى بتونس، مؤكداً تشوقه لمقابلة جمهوره، وعبر عن سعادته بالتفاعل الجماهيرى والحضور الكبير للحفل.

وقال لطفى بوشناق لليوم السابع: "الفن والإبداع سر من أسرار الوجود والحياة والجمهور لا يستطيع أن يعيش بدون الفن بكل أشكاله وأنواعه والحفل حقق نجاحا كبيرا وتفاعلا من الحضور كنت سعيد جدا به".

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جانب من الحفل

حفل الفنان الكبير لطفي بوشناق هو مسك الختام في مهرجان الحمامات الذى انطلق يوم 25 يوليو وحضر الحفل السيد يوسف بن إبراهيم رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية، والسيد فيصل الجوينى كاتب عام ولاية نابل والسيد معز مراد رئيس بلدية الحمامات.



لطفي بوشناق

قدم النجم العربى الكبير لطفى بوشناق باقة مختارة من أجمل أغانيه التي تراوحت بين القديم والجديد في عرض انتظره جمهور الحمامات بفارغ الصبر حتى أن تذاكر السهرة نفدت قبل أسبوع من موعد حفل الاختتام وشدي بوشناق بالشعر والمواويل والموشحات العربية من مختلف المقامات حيث استهلّ بالدور والموشحات مثل " عجبي منك "، "أيها السامع "، "بحّار أنا "، " الرعاة"، "حبيتك وتمنيتك " ثم قدم أبرز أغانيه التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب : "نساية" و"ريتك ما نعرف وين" و" أنا مواطن " ، "خدعني" ، " هاموا بشقراء وسمراء" ، هاذي غناية ليهم " ، " نساية " ، " الحلفاوين " ، " إنت شمسي " وغيرها من الأغاني التي كان فيها الجمهور كورال قبل أن يختم سهرته بالأغنية الحدث والتي طالبه بها الجمهور منذ بداية السهرة "كيف شبحت خيالك" واستمر الحفل لمدة ساعتين ونصف غنى لطفي بوشناق للوطن، للمرأة، للحب، للسلام في عرض لخص من خلاله مسيرته الفنية التي فاقت الاربعين عاما من العطاء ، وبعد انتهاء الحفل قام السيد يوسف بن ابراهيم رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية بتكريم الفنان لطفي بوشناق وسط تشجيع الجمهور الذي طالبه بالمزيد قبل مغادرة المسرح.







