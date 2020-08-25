شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 29 أول نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تفاصيل وشروط مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء والعزف المصاحبة لفعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقام فى الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر المقبل.

وقالت الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر إن مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى الكبرى فى الغناء هذا العام اشترطت اداء أغنية جديدة تقدم لأول مرة، على ألا يزيد عمر المتسابق عن 45 عاما وأن يقوم بتقديم مدونة موسيقية تضم العناصر الفنية للأغنية ( التأليف – اللحن – التوزيع الموسيقى – الغناء ) الى جانب اسطوانة مدمجة منفذة فعلياً، وتم رصد جائزة للفائز بها قيمتها مائة الف جنيه، أما القسم الخاص بالشباب فموضوعها فن الارتجال وتشترط ان يكون عمر المتسابق من عمر 17 حتى 35 عام وأن يؤدى أغنية من أحدى القوالب التراثية بالإضافة إلى أغنية من اختياره يتخللها إرتجال أو موال وتم رصد جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بقيمة إجمالية 75 الف جنيه .

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أما المسابقة الخاصة بالأطفال فاشترطت ان يكون عمر المتسابق من 6 الى 14 عاما، وأن يقوم بأداء عمل من إحدى القوالب الغنائية التراثية وأخر من اختياره وتم رصد جوائز للمراكز الثلاثة الأولى بقيمة اجمالية 45 الف جنية ، أما مسابقة العزف على آلة التشيللو اشترطت ألا يزيد عمر المتسابق عن 35 عام، وأن يكون قادراً على القراءة الوهلية وأن يؤدى مقطوعة من إحدى القوالب الآلية الى جانب مقطوعة من اختياره يتخللها تقاسيم فى مقام البياتى ومشتقاته أو مقام الرست ومشتقاته وتم رصد ثلاثة جوائز للمراكز الأولى بقيمة 45 الف جنية ، ويمكن لإدارة المسابقة توفير عازف عود لمصاحبة المتسابق بناء على رغبته و تم تحديد 25 اكتوبر المقبل كأخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بمختلف فروع المسابقة .