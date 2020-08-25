شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر للمتنمرين: "تعليقاتكم قبيحة مثل قلوبكم المريضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة سوسن بدر عن حبها لأغنية حسين الجسمى الجديدة "بالبنط العريض" بطريقة لطيفة، من خلال تصوير نفسها وهى مندمجة فى قراءة عمل، لكنها فى ذات الوقت تسمع كلمات الأغنية وتتمايل مع الموسيقى ثم تمزح فور نطق كلمة "كهربا" من مقطع الأغنية.

والفيديو لاقى إعجاب الجمهور الذى أثنى على روح سوسن بدر وجمالها، وبينهم النجم الإماراتى حسين الجسمى نفسه صاحب الأغنية وزملائها من الوسط الفني وهم نادية الجندى آيتن عامر وأحمد داود وروجينا وكريم فهمى وياسمين عبد العزيز وميرنا نور الدين وأروى جودة ومنى زكى وجميلة عوض وبير صبرى وإيمان السيد ونيقولا معوض ومحمد فراج.

لكن تعرضت النجمة سوسن بدر إلى تعليقات غير لائقه على الفيديو بعد نشره من قبل إحدى المجلات، وردت سوسن بدر:" تعليقاتكم سلبية و قبيحة مثل قلوبكم وعقولكم المريضة تنم عن جهل وتطرف وتعدى على الغير".





سوسن بدر

تعيش الفنانة سوسن بدر انتعاشة سينمائية كبيرة هذه الأيام فى ظل الحركة السينمائية الحالية بوجود عدد كبير من الأفلام يتم تصويرها أو يتم التحضير لها فى الوقت الحالى، إذ تعاقدت على المشاركة فى بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، تستعد للبدء فى تصويرهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من فيلم "إلا أنا" مع تامر حسنى، الذى كان متوقف بسبب فيروس كورونا وتم استئنافه مؤخراً والانتهاء من آخر مشاهده.

أول الأفلام التى تبدأ سوسن تصويرها هو "ثانية واحدة" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، وتستعد سوسن لبدء مشاهدها فى العمل خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدى وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.

Advertisements

وتعاقدت سوسن على المشاركة فى بطولة فيلم "بلالين" المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر سبتمبر المقبل، وتشارك فى بطولته إلى جانب كندة علوش، باسم سمرة، محمد سلام، هدى مجد، علا رشدى، أحمد كمال وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج شركات سينرجى ونيو سينشرى ومصر العالمية.

أما الفيلم الثالث فهو "جارة القمر" الذى انضمت سوسن إلى أبطاله كريم فهمى وياسمين رئيس وأحمد مالك، وتجرى الشركة المنتجة التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين فى بطولته تمهيداً للبدء فى تصويره خلال شهر سبتمبر المقبل، والفيلم تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وفى سياق آخر تواصل سوسن بدر حالياً تصوير دورها فى مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين، والذى تم تأجيله من العرض فى شهر رمضان الماضى بسبب فيروس كورونا، ويشارك فى بطولة العملمحمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.