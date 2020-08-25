شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: لبنان ستظل جبلا شامخا ترنو لك الأرواح وتتعلق بك القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة روجينا، متابعيها وجمهورها، صورة من كواليس مسلسل "أسود فاتح"، فى بيروت، حيث نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، صورة لها من لبنان، وتحدثت عنه بكلمات مؤثرة، حيث علقت عليها، "لبنان ستظل جبلا شامخا ترنو لك الارواح وتتعلق بك القلوب.. مسلسل اسود فاتح، شخصية نجلاء سعد"، وذلك بعد أن تعرضت لبنان فى مطلع هذا الشهر، لانفجار بمرفأ بيروت، تسبب فى وفاة العشرات، واصابة المئات.



روجينا

وسافرت روجينا إلى لبنان منذ عدة أيام لتصوير عدد من مشاهد مسلسل "إسود فاتح" الذى تشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين، منهم هيفاء وهبى وأحمد فهمى وصبرى فواز وآخرين، واستأنف أبطاله منذ أيام قليلة تصوير المشاهد بعد الانفجار الضخم الذى حدث فى لبنان وتسبب فى تلفيات كبيرة بالمنازل والمنشآت وأيضاً إصابات المواطنين هناك، ويواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى للانتهاء من آخر مشاهد العمل قبل انتهاء شهر أغسطس الجارى.

وتدور أحداث مسلسل "إسود فاتح" فى إطار اجتماعى تشويقى حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من أقرب صديقاتها، وتبدأ رحلة الصراعات فى العمل الذى توقف العمل 4 أشهر؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، وقرار إغلاق حركة الطيران فى مصر ولبنان، وتسبب ذلك فى خروجه من العرض فى شهر رمضان الماضى.