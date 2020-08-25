شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان Astra فى دورته الـ27 بعروض "الهواء الطلق" الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان Astra في رومانيا أحد أهم المهرجانات السينمائية العالمية الوثائقية، عن انطلاق الدورة الـ 27 من المهرجان بعروض في الهواء الطلق بالفترة من 4 إلى 13 سبتمبر المقبل، وقال دوميترو بودرالا مدير المهرجان في "التجربة جديدة بالنسبة للجمهور كما هي بالنسبة لنا نحن المنظمين".

وسيعقد المهرجان في الهواء الطلق بمتحف أسترا والمركز التاريخي لسيبيو، وسيشمل عروض أفلام ومناقشات وبرامج خاصة وحفلات موسيقية، فيما سيقدم المهرجان عروضه أونلاين في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر 2020، حيث يتيح المهرجان للجمهور مشاهدة الاختيارات الرسمية للمهرجان على منصة المهرجان وللمشاهدين الرومانيين فقط، كما سيتوفر برنامج مخصص لصناعة السينما، وتم اختيار ما مجموعه 21 فيلمًا وثائقيًا في قسم المنافسة في رومانيا. سيتم الإعلان عن أقسام المسابقة الأخرى قريبًا.

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يتم تنظيم مهرجان Astra السينمائي من قبل Astra Film - Astra National Museum Complex ومؤسسة Astra Film Foundation ، بدعم من المجلس المحلي في سيبيو، ووزارة الثقافة، ومركز السينما الرومانية، والقنصلية العامة لألمانيا في سيبيو، واتحاد صانعي الأفلام الرومانيين، ويتم تمويل المهرجان بشكل مشترك من قبل مجلس سيبيو المحلي من خلال مجلس مدينة سيبيو.