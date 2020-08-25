شكرا لقرائتكم خبر عن "حريم النار" يشارك فى فعاليات الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بمشاركة عرض " حريم النار " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، في مسابقة عروض المسرح الحي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 27 ، و التي من المقرر عقدها في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل.

يذكر أن العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، و تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

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" حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،أمنية النجار ، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.