شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية العربية للموسيقى تحيى حفلين بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفرقة القومية العربية للموسيقى، حفلين متتاليين، أولهما بعد غد الخميس 27 من شهر أغسطس الجارى، وذلك على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، أما الحفل الثانى فيقام يوم الأحد 30 أغسطس على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان ‏الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل. والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد‎.‎

‎وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.