شكرا لقرائتكم خبر عن "هنعمل لغبطيطة".. مواجهة جديدة لشاكوش وعمر كمال مع المهن الموسيقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام قليلة، من طرح مطرب المهرجانات عمر كمال لأغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، يعود عمر كمال للتعاون مرة أخرى مع زميل شهرته حسن شاكوش، بعدما أعلن "عمر" عن طرح ديو جديد، مع المطرب حسن شاكوش، يحمل اسم "هنعمل لغبطيطة" عبر حسابه على "إنستجرام".

ونشر عمر صورة له مع حسن شاكوش، وعلق عليها قائلا "بكرة التلات الأغنية هتنزل .. كام واحد مستنى"، فانهالت التعليقات، لتهنئة عمر كمال وحسن شاكوش، على الأغنية الجديدة، وهو التعاون الجديد بينهما بعد نجاحهما فى "بنت الجيران"، و"عود البطل".

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل المواجهة المرتقبة الجديدة لحسن شاكوش وعمر كمال مع نقابة المهن الموسيقية.

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