- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون تقود مهمة البحث عن والدتها المختفية في فيلم Enola Holmes والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Enola Holmes، عن ملامح ولقطات جديدة للفيلم المقرر عرضه يوم 23 سبتمبر المقبل عبر المنصة الشهيرة نتفليكس، والذي سيحتوي على الكثير من المغامرات والأحداث.
ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة مقطع فيديو للتريلر الأخير للفيلم الجديد والذي قادت فيه النجمة العالمية ميلي بوبي براون صاحبة شخصية Enola Holmes عملية البحث عن والدتها بمساعدة كل من اشقائها المحققين شارلوك هولمز ومايكروفت هولمز.
الفيلم يدور في إطار دراما وتشويق، في إنجلترا بـ عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح حول مكان ذهابها أو لماذا، بعد طفولة شجاعة، وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.
الفيلم الجديد من بطولة ميلي بوبي براون، هنري كافيل، سام كلافلين، هيلينا بونهام كارتر، فيونا شو، فرانسيس دي لا تور، لويس بارتريدج، سوزان ووكوما، برن جورمان، جاي سيمبسون، مارجريت ويلدون، العمل من إخراج هاري برادبير، وتأليف جاك ثورن.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلى بوبى براون تقود مهمة البحث عن والدتها المختفية في فيلم Enola Holmes لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.