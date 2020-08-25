شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون تقود مهمة البحث عن والدتها المختفية في فيلم Enola Holmes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Enola Holmes، عن ملامح ولقطات جديدة للفيلم المقرر عرضه يوم 23 سبتمبر المقبل عبر المنصة الشهيرة نتفليكس، والذي سيحتوي على الكثير من المغامرات والأحداث.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة مقطع فيديو للتريلر الأخير للفيلم الجديد والذي قادت فيه النجمة العالمية ميلي بوبي براون صاحبة شخصية Enola Holmes عملية البحث عن والدتها بمساعدة كل من اشقائها المحققين شارلوك هولمز ومايكروفت هولمز.

الفيلم يدور في إطار دراما وتشويق، في إنجلترا بـ عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح حول مكان ذهابها أو لماذا، بعد طفولة شجاعة، وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.

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الفيلم الجديد من بطولة ميلي بوبي براون، هنري كافيل، سام كلافلين، هيلينا بونهام كارتر، فيونا شو، فرانسيس دي لا تور، لويس بارتريدج، سوزان ووكوما، برن جورمان، جاي سيمبسون، مارجريت ويلدون، العمل من إخراج هاري برادبير، وتأليف جاك ثورن.



