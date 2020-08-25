شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يستعد لـ "الملك" بتمرينات شاقة على البحر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد إمام لمسلسله الجديد " الملك" المقرر عرضه في رمضان المقبل، بتمرينات شاقة جسديا، وشارك إمام متابعيه بفيديو له عبر حسابه على إنستجرام وهو يؤدى تمرينات صعبة على البحر، كما نشر صورة وكتب عليها قائلا:" اللى جاى أقوى توكلنا على الله".

ويجرى محمد امام جلسات عمل مكثفة مع المخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب، من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسله "الملك" ، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذى تقوم على انتاجه شركة سينرجى، حيث يعود إمام من خلال المسلسل للتيمة الشعبية التي يحبها الجمهور .

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مسلسل "الملك" يجمع الثلاثة إمام وشيرين والعزب للمرة الثالثة فى الدراما، حيث تعاون الثلاثى في مسلسلين من قبل وحققوا نجاحاً كبيراً وهما مسلسل "دلع بنات" الذى قدم عام 2014، وشارك في بطولته كندة علوش، سعد الصغير، وعدد كبير من الفنانين، كذلك قدموا مسلسل "هوجان" عام 2019، وشارك في بطولته كل من أوس أوس، وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله ، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، عايدة رياض، وآخرون.

وآخر أعمال النجم محمد إمام فيلم "لص بغداد"، وشارك في بطولته كل من محمد عبد الرحمن توتة، فتحى عبد الوهاب، أمينة خللي، وأخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز.