"متغلاش على اللي خلقك".. مصطفى درويش ينعى مدير أعمال نيكول سابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان مصطفى درويش على نعي وائل المصري مدير أعمال المطربة اللبنانية نيكول سابا، الذي توفي اليوم.

ونشر "درويش" صورة للمصري، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، علق :"متغلاش على اللي خلقك، لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمه، أنا مش مصدق والله، الله يرحمك كنت طيب وبسيط وجدع، الله يرحمك يا وائل".

وتولى وائل المصري إدارة أعمال المطربة اللبنانية نيكول سابا منذ فترة طويلة وظهر معها في العديد من المناسبات.