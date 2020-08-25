صور| كريم فهمي يخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضع الفنان كريم فهمي لجلسة تصوير جديدة، كشف عنها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر فهمي في الجلسة جالسًا على "السرير"، حازت الصور إعجاب متابعيه. يكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، سوسن بدر إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولة المسلسل علا رشدي وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.

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