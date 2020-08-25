سميرة سعيد تنعى وزيرة الثقافة المغربية السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت المطربة المغربية سميرة سعيد، وزيرة الثقافة السابقة والفنانة المغربية القديرة ثريا جبران، والتى رحلت عن عالمنا مساء أمس.

نشرت سميرة سعيد، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة الراحلة، وعلقت عليها "تلقيت خبر وفاة وزيرتنا للثقافة والفنانة القديرة ثريا جبران بحزن شديد.. لها مكانة كبيرة فى قلبي رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

كانت "جبران" قد تعرضت لأزمة صحية حرجة، بسبب مضاعفات مرض السرطان، ما استلزم نقلها لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب منذ أيام.