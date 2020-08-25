لطيفة بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت المطربة التونسية لطيفة جمهورها بصورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت لطيفة في الصور بإطلالة أنيقة، نالت الصور إعجاب جمهورها. وطرحت الفنانة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها "خليني" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب". أغنية "خليني"، من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، جيتار إيهاب ليمام.

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