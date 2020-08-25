مقطع صوتي| ليلى علوي تنهار بالبكاء في ذكرى رحيل والدتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة ليلى علوي، على إحياء ذكرى رحيل والدتها السيدة نيفين علوي الشهيرة بـ"ستيلا"، والتي وافتها المنية يوم 25 أغسطس 2017.
ونشرت علوي مقطع فيديو بصورة تجمعهما، وقالت فيه :"٣ سنين مبشفكيش بس بشوف عمري كله معاكي، من وأنا صغيرة أوي بشوف قد ايه كنتي أم بميت راجل، كنتي أم وأب، كنتي الأم الحنينة، الجدعة، الكريمة، اللي بتنظملي كل حاجة وبتعملي كل حاجة".
وأضافت :" أمي اللي بتدعيلي وأبويا اللي بيحميني، علمتيني الدين والأخلاق، وحشتني أوي ياماما، يا حبيبة قلبي، ياروحي، أنا بدعيلك على طول وعارفة إن شاء الله تكوني مرتاحة، وإن شاء الله في الجنة وحشتينا كلنا، وعلى طول معانا وشايفينك".
وقالت علوي في بكاء شديد:" ربنا وحده اللي عالم إن كل نفس بطلعه بقول ماما".
تنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر"، ويشاركها بطولة الفيلم الفنانة زينة.
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