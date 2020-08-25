تشييع جثمان مدير أعمال نيكول سابا من كنيسة مار مرقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يشيع جثمان وائل المصرى مدير أعمال النجمة اللبنانية نيكول سابا من داخل كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، بعد قليل، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة، وذلك بعد وفاته صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلنت نيكول وفاة مدير أعمالها ونعته على حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت نيكول سابا على إنستجرام "بكثير من الحزن والأسى أنعي صديق عمرى ورفيق دربى وأخى ومدير أعمالى السيد وائل المصرى أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه فى أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته.. عائلتى الثانية.. آمين".

وتابعت "كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة.. الله يرحمك".