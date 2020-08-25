محمد رحيم ينعى مدير أعمال نيكول سابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الملحن محمد رحيم على نعي وائل المصري مدير أعمال المطربة اللبنانية نيكول سابا، الذي وافته المنية اليوم. ونشر رحيم صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"البقاء لله في الصديق العزيز وائل المصري، أتقدم لكل أسرته، أخونا الغالي ومدير أعمال الفنانة وعائلته الكريمة وللفنانة نيكول سابا بخالص وأحر التعازي". وتولى وائل المصري إدارة أعمال المطربة اللبنانية نيكول سابا منذ فترة طويلة وظهر معها في العديد من المناسبات.

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