الجمعة.. حفل غنائي لنسمة محجوب في دار الأوبرا المصرية

تستعد الفنانة نسمة محجوب لحفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات عودة النشاط الفني والغنائي للأوبرا بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا. يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، على مسرح النافورة على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 110 جنيه. أغسطس، على مسرح النافورة على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 110 جنيه. Advertisements وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، معأخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد. رفع الحظر، معأخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.

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