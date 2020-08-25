أمل العوضي تتصدر تويتر بعد إجراء عملية تجميل

أمل العوضي تتصدر مؤشرات البحث العالمية جوجل، بعد أن تداول البعض مقاطع مصورة منسوبة للفنانة الكويتية تؤكد إجراءها عملية تجميل غيرت ملاح وجهها تمامًا.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، مطقع منسوب لـ" أمل العوضي"، تظهر فيه بوجه منتفخ، بسبب الخضوع لعملية تجميل.

أمل العوضي بدأت حياتها المهنية بالعمل في المجال الإعلامي في سن

لـ17 من عمرها عندما شاركت لفترة بتقديم برنامج "تلفزيون الأطفال"، والذي يقدم على تلفزيون، واختيرت بعدها لتقديم برنامج المسابقات الرمضاني "عينك عالوطن".

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قدمت أمل العوضي برنامج سحوبات مهرجان هلا فبراير، وشاركت بتقديم حفلاته الغنائية عامي 2007 و2008، ثم انتقلت لقناة فنون وقدمت برنامجي مسابقات" قدها ولا- وجد ولعب" عام 2007.

دخلت أمل العوضي مجال الفن عام 2006 عن طريق مساركتها في مسلسل صاحب الأمتياز.

دراسة الاعلامية أمل العوضي

حصلت أمل العوضي على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة من جامعة الكويت.

الزواج والاعتزال والعودة

بعد إعلان زواجها في نهاية 2008 من " عبد الله العوضي"، قررت اعتزال المجال الفني والإعلامي والتفرغ لأسرتها ودراستها، وبعد إنجابها لابنتها "منيرة" قررت العودة للعمل مرة آخرى.