طريقي" يوميا على MBC مصر 2

"دليلة" شابة عاشقة للغناء ومولعة بالفن، تواجه عائلتها وترفض الانصياع لأوامر والدتها التي تحاول منع ابنتها من الانخراط في عالم الفن، كونها تنتمي إلى أسرة محافظة، غير أن موهبة الشابة "دليلة" ، تجعلها تتمرّد على واقعها وترسم طريقها الخاص.

أحداث كثيرة تشهدها الدراما الاجتماعية المميزة "طريقي"، الذي يُعد أولى البطولات الدرامية للنجمة شيرين عبد الوهاب، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج محمد شاكر خضير. يجمع "طريقي" إلى جانب شيرين عبد الوهاب، كل من باسل خيّاط، وأحمد فهمي، ومحمد ممدوح، ومحمد عادل، وندى موسى وياسمين صبري، وتميم عبده،

وبمشاركة محمود الجندي، وسوسن بدر، وسلوى محمد علي، وميس حمدان وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل حول فتاة موهوبة تُدعى "دليلة"، تكافح للصعود من الصفر حتى تصل إلى النجومية، فتواجه عقبات متعدّدة على الصعيد المهني والشخصي، منذ أن كانت فتاة تعيش في كنف عائلتها في إحدى القرى الريفية وتسكن في سرايا بين الفلاحين حيث كان والدها من أعيان البلد. تعاني "دليلة" باستمرار من القهر والظلم من قِبل والدتها التي تمنعها التقاليد العائلية فكرة تقبل عمل

ابنتها في مجال الفن وترفض أن تفكر باحتراف الغناء.

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بينما يساعدها شقيقها الأصغر ياسين "محمد عادل" ويتعاطف معها ويسهل لها الخروج من المنزل للمشاركة في بعض المسابقات الفنية، يرضخ شقيقها الأكبر سيد "محمد ممدوح" لأوامر والدته، بل يتمادى في أذية شقيقته، وحتى بعد زواجها من المحامي الاستغلالي يحيى المنيسي "باسل خياط" - الذي يكشّر عن أنيابه إثر زواجه بها ويمنعها من دخول عالم الفن. تتقاطع قصة العمل مع جوانب من الحياة الواقعية لشيرين، خصوصاً لجهة طموحها الفني منذ طفولتها ونجاحها في عالم الفن، وتصدّيها للعقبات حتى أضحت من أهم نجوم الأغنية في العالم العربي.

ويُعرض مسلسل "طريقي" على " MBCمصر2" يومياً الساعة9:00 مساءً، ويبدأ عرضه غداً الأربعاء 26 أغسطس 2020 الساعة9:00 مساءً.