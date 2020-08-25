بهذه الكلمات وصفت فاتن حمامة حلا شيحا

شاركت الفنانة حلا شيحا جمهورها، بعض الكلمات التي وصفتها بها الفنانة القديرة فاتن حمامة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت حلا الصورة عبر خاصية "ستوري"، وتضمنت وصف حمامة لها: "حلا شيحا بنت هادئة الأداء وهائلة القدرات". وتضمنت وصف حمامة لها: "حلا شيحا بنت هادئة الأداء وهائلة القدرات". يذكر أن حلا تستعد لفيلمها السينمائي الجديد "مش أنا"، بمشاركة الفنان تامر حسني، إضافة إلى عملها الرمضاني "خيانة عهد"، تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد. حسني، إضافة إلى عملها الرمضاني "خيانة عهد"، تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد.

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