فيديو.. "لينا حياة بعدين" لتامر حسني تكسر حاجز المليون مشاهدة في يومان

تجاوزت أغنية "لينا حياة بعدين" للمطرب تامر حسني حاجز المليون مشاهدة بعد يومان من طرحها، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام". للمطرب تامر حسني حاجز المليون مشاهدة بعد يومان من طرحها، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام". ويشار إلى ان أغنية "لينا حياة بعدين" Advertisements تتر مسلسل مدرسة الحب الجزء الثالث، كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضى. تتر مسلسل مدرسة الحب الجزء الثالث، كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضى. ويضم مسلسل "مدرسة الحب 3"، باقة من أهم نجوم الدراما فى مصر، أمثال أمير كرارة، خالد الصاوي، مى سليم، محمد لطفى، لقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغاني بالجزء الخاص به.

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