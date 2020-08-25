فن ومشاهير

محمد رحيم ينعى صديقه وائل المصري بهذه الكلمات

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 نعى الملحن محمد رحيم صديقه وائل المصري، مدير أعمال الفنانة نيكول سابا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 

 نشر محمد صورة له برفقة الفنانة نيكول

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سابا ومدير أعمالها وائل المصري، وعلق عليها قائلاً: "البقاء لله في الصديق العزيز وائل المصري، أخونا الغالي ومدير أعمال الفنانة نيكول سابا، أتقدم لكل أسرته وعائلته الكريمة وللفنانة نيكول سابا بخالص وأحر التعازي، والله العظيم زعلت أوي واتصدمت، الله يرحمك يا حبيبي".

 

 جدير بالذكر أن آخر أعمال الملحن محمد رحيم 3 أغاني بألبوم إليسا الجديد هي "عظيمة"، كلمات نادر عبدالله، توزيع أحمد إبراهيم، "قهوة ماضي"، كلمات سهام الشعشاع، وتوزيع كميل خورى، و"بتحب الحياة"، كلمات نصر محروس، وتوزيع أمير محروس.

 

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