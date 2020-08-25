تطوير البرنامج الحواري اليومي على قناة أون

صرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مجلس إدارة المجموعة، برئاسة تامر مرسي، وافق على خطة التطوير للبرنامج الحواريالرئيسي في قناة أون و التي قام بعرضها ألبرت شفيق رئيس القناة.
أفاد صالح أن برنامج"كل يوم" الذي استمر على مدى أربع سنوات سيتوقف خلال الأيام المقبلة.
وأضاف، أنه تجري عمليات تحديث في الاستديوهات والديكورات استعدادًا لبرنامج مميز جديد وسيتم إعلان التفاصيل فور الانتهاء من استكمالها.
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