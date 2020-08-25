شذى تنعى مدير أعمال نيكول سابا بكلمات مؤثرة

نعت المطربة شذى مدير أعمال نيكول سابا "وائل المصري"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت شذى مجموعة صور لها برفقة وائل، وعلقت عليها قائلة: "أنا مش عارفة أنا بكتب إيه ولاعلى مين، أنا بجد مبقتش بتصدم بس أنا المرة دي مش عارفة أجمع الخبر، طبعًا متغلاش على اللي خلقك بس حقيقي هتوحشنا، وهتوحشني أنا بالذات".
وأضافت قائلة: لأنك طول الوقت كنت بتطمن عليا وبتابعني، الله يرحمك يا عشرة السنين والكفاح، يا أبو قلب أبيض، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن آخر أعمال المطربة شذى أغنية "أجمل أوقات"، كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، وتوزيع وسام عبدالمنعم ، التي تم طرحها في عيد الحب الماضي، وحققت أكثر من 600 ألف مشاهدة فور طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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