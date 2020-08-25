نشر الفنان خالد النبوي مقطع مصوّر له، مستمستعاً بالأجواء الصيفية على إحدى الشواطيء، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
تضمن الفيديو النبوي وهو يستمع إلى إحدى أغنيات الكينج محمد منير بعنوان"يونس"، وعلق عليه قائلاً:"و ده حب أيه ده اللي من غير أي حرية..صباح الفل".
يذكر أن آخر أعمال النبوي الدرامية كانت من خلال المسلسل الرمضاني"لما كناصغيرين"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة كل من محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، هاني عادل، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين، محمد يحيى، حسن عبدالله، إيمان يوسف، هلا السعيد، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، أشرف زكي.
شاهد الفيديو من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خالد النبوي يتسمتع بالأجواء الصيفية على أنغام محمد منير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.