فيديو.. خالد النبوي يتسمتع بالأجواء الصيفية على أنغام محمد منير

نشر الفنان خالد النبوي مقطع مصوّر له، مستمستعاً بالأجواء الصيفية على إحدى الشواطيء، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تضمن الفيديو النبوي وهو يستمع إلى إحدى أغنيات الكينج محمد منير بعنوان

"يونس"، وعلق عليه قائلاً:"و ده حب أيه ده اللي من غير أي حرية..صباح الفل".

يذكر أن آخر أعمال النبوي الدرامية كانت من خلال المسلسل الرمضاني"لما كنا

صغيرين"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة كل من محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، هاني عادل، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين، محمد يحيى، حسن عبدالله، إيمان يوسف، هلا السعيد، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، أشرف زكي.

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