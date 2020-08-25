تأهل ديوكوفيتش في سينسيناتي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش (الأول عالمياً) في دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز (ألف نقطة)، المقامة استثنائياً هذا العام في نيويورك، بسبب تداعيات فيروس كورونا، في حين ودع النمسوي دومينيك تييم والألماني ألكسندر زفيريفباكراً من الدور الثاني.

وأثبت البريطاني أندي موراي (33 عاماً)، المصنف أول عالمياً سابقاً والعائد من الإصابات، انه لا يزال بمقدوره مواجهة لاعبي المقدمة بعد فوزه على الألماني زفيريف 6-3 و3-6 و7-5.

ويلتقي موراي الذي حقق فوزه الاول على لاعب بين العشرة الاوائل منذ ايار/مايو 2017، الكندي ميلوش راونيتش الفائز على البريطاني دانيال ايفانز 6-3 و7-5.

وبلغ الروسي دانييل ميدفيديف حامل اللقب والمصنف ثالثاً ثمن النهائي بفوزه على الأميركي ماركوس جيرون 6-4 و6-4. وقال الروسي (24 عاماً) بعد الفوز: “لقد أرسلت بشكل جيد وأنا سعيد بالفوز، لا سيما أمام منافس خاض ثلاث مباريات”. وتابع: “لم ألعب جيداً من الخط الخلفي ولكنني حصلت على فرصتين لكسر الارسال. هناك الكثير من الامور التي يجب أن احسنها ولكن سأفعل ذلك في الدور المقبل”.

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ولدى السيدات، عانت الأميركية سيرينا وليامس المصنفة ثالثة للتفوق على روس 7-6 (8/6)، 3-6 و7-6 (7/0)، وتتجنب مفاجأة باكرة.

وقالت وليامس (38 عاماً): “أحاول أن أتذكر متى لعبت آخر مرة مباراة استمرت ثلاث ساعات. كانت صعبة وبدنية جدا”.

ومع غياب العديد من لاعبات الصف الأول بسبب مخاوف “كوفيد-19” والخروج المبكر لكل من مواطنتها صوفيا كينن المصنفة رابعة عالميا والتشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة عالميا، باتت وليامس أعلى المصنفات في الدورة.

وعلى غرار سيرينا، عانت اليابانية ناومي اوساكا المصنفة رابعة للتغلب على التشيكية كارولينا موتشوفا 6-7 (5-7) و6-4 و6-2، ضاربة موعدا مع الاوكرانية الشابة دايانا ياستريمسكا.

وحققت التونسية أنس جابر نتيجة مميزة بفوزها على الأميركية ماديسون كيز حاملة اللقب والمصنفة سابعة 6-4 و6-1. د