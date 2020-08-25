مسلسل مدرسة الحب “الأكثر تداولا” على غوغل بسبب تامر حسني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

تامر حسني، الرقم الصعب والمعادلة الاكثر نجاحا، ولعله من أكثر الفنانين الذين يحسبون خطواتهم الفنية بدقة، وذلك خشية وقوعه في فخ التكرار أو النمطية في أغانيه أو حتى أفلامه التي تحقق إيرادات كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي.

وفي 23 آب نشرت صفحات تامر حسني الرسمية أغنيته الجديدة التي قاربت المليون على موقع يوتيوب وحققت 200 ألف مشاهدة بعد 24 ساعة من صدورها، وأغنية “لينا حياة بعدين” هي تتر مسلسل مدرسة الحب من بطولة الراحل فاروق الفيشاوي، جومانة مراد وأمير كرارة والتركيين بولنت إينال، ومراد يلدريم وصفاء سلطان، لقاء سويدان وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة، ومن إنتاج الفنانة السورية، جومانا مراد.

ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا بين جمهور حسني على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أكد على إحساسه ورومانسيته العالية والتي لم تتغير منذ بدايته، بل على العكس يسعى حسني لتطوير أدائه وأغانيه ونوع الموسيقى والآلات المستخدمة فيها.

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ومع بدايته تصدر المسلسل التلفزيوني “مدرسة الحب” قائمة أكثر الموضوعات المتداولة بين مستخدمي محرك البحث “غوغل” في مصر البارحة الاثنين، بسبب أغنية تامر حسني التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أن مستمعي الأغنية علقوا بأنها أعادتهم لبداية حسني اللامعة، والتي استطاع على مدار سنوات الحفاظ عليها والوصول إلى العالمية.

والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع موسيقي هيثم راضي.

وكان المسلسل قد توقف لـ3 أسابيع، منذ عرض الحلقة الأولى، لأسباب انتاجية، لكن عادت النجمة جومانة مراد لتثبت فيه أحقية الشركة المنتجة بملكية العمل الفنى، وحرية بيعه وتسويقه، بعدما أن قامت بعض الأطراف بوقف عرض المسلسل على إحدى القنوات الفضائية.