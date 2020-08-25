الاشتباه بحالات كورونا جديدة في صفوف نادي مرسيليا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 3:12 مساءً

اعلن نادي مرسيليا الفرنسي في بيان عن اشتباهه بثلاث حالات في صفوف فريقه الأول، وبأنه اتصل باللجنة المخولة بهذا الشأن في رابطة الدوري، من دون ان يتم الكشف عن اسماء اللاعبين المصابين الخمسة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، علماً أن ايا منهم لم يصب بعوارض، كما اعلن متحدث رسمي باسم النادي لوكالة “فرانس برس”.

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اكتشاف الحالات الخمس في صفوف مرسيليا ادى إلى تأجيل مباراته ضد سانت إتيان التي كانت مقررة في افتتاح الدوري لموسم 2020-2021، الجمعة الماضي. وسيخوض مرسيليا أولى مبارياته في الدوري، الأحد المقبل، ضد بريست، في حال لم يحصل أي طارىء.

مع العلم انه سُجلت أيضاً حالات أخرى في أندية فرنسية عدة أمثال نيم، مونبلييه، لنس، نيس، انجيه، موناكو وبريست.

يشار الى ان نادي مرسيليا كرّم الضحايا الذين سقطوا في الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت، وفي مقدّمتهم مشجعة النادي اللبنانية سيريل كنعان، التي استشهدت في هذا اليوم المأسوي. ووضع النادي العلم اللبناني على قميص الفريق، الذي خاض مباراة ودية أمام نيم أولمبيك (1-0)، كما وقف اللاعبون دقيقة صمت قبل اللقاء حداداً على أرواح ضحايا انفجار المرفأ. وكانت أندية أوروبية عدة تضامنت مع الشعب اللبناني منذ يوم الثلثاء الماضي، أبرزها برشلونة ومانشستر يونايتد وأرسنال.