تراند اليوم : علي أنغام الكينج .. خالد النبوي يستمتع بأجواء البحر

شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره ومتابعيه فيديو جديد له أثناء قضاء عطلته الصيفية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر النجم خالد النبوي خلال الفيديو وهو يقف على البحر مستمتعا بأنغام أغنية “يونس في بلاد الشوق”، وكتب خالد النبوي معلقا: “وده حب أيه ده اللي من غير أي حرية.. صباح الفل”.

ويستعد خالد النبوى حاليا للقيام بتصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم “قمر 14” بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير.

فيلم قمر “14” بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.