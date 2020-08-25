تراند اليوم : شاهد.. روبي تكشف مناطق مثيرة من جسدها ومتابعون يتحرشون

شاركت الفنانة المصرية روبي عبر حسابها الشخصي صورة لها من أحدث إطلالاتها على البحر أثناء قضائها عطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية، عبر حسابها الشخصي “إنستجرام”.

وبدت روبي بإطلالة جريئة وبملابس ملفتة، مُرتدية مايوه بكيني يجمع بين اللونين الأبيض والأسود ونسقت عليه كاش مايوه باللون الأبيض مما أعطاها إطلالة صيفية مُثيرة أثارت الجدل وأشعلت إنستجرام ولفتت انتباه الكثير من متابعيها ومعجبيها على مواقع السوشيال ميديا، وهو ما فسره أحد المتابعين بأني روبي تشجع على التحرش، وأضاف تعليقا قال فيه”روبي بتقلكم: نعم للتحرش”، فيما أضاف”فين البنطلون طيب؟”.

جدير بالذكر أن روبي تستعد لتصوير فيلمها الجديد “السقوط فى حلم سوسن” مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسني، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وأخرون.