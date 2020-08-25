شكرا لقرائتكم خبر عن "سينما مصر" كامل العدد فى أول يوم عرض على مسرح النافورة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح أمس المخرج خالد جلال عرضه المسرحى "سينما مصر" على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا، ورفعت المسرحية أمس لافتة كامل العدد ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور الذى حضر فى الهواء الطلق ملتزما بالإجراءات الاحترازية.

العرض أضاف له مخرجه بعض المشاهد التى تعرض للمرة الأولى من روائع المشاهد فى السينما المصرية، وعقب انتهاء العرض شكر المخرج خالد جلال وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدي صابر وفريق عمل دار الأوبرا المهندس محمد الغرباوي ومساعدوه المهندسة رحاب عز الدين والمهندس ياسر شعلان والمهندس محمود عبد اللطيف والمهندس محمود حجاج.



سينما مصر كامل العدد في أول يوم

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مشهد من مسرحية سينما مصر

كما شكر جلال المخرج المنفذ للعرض علا فهمي والشاعر عماد عبد المحسن ومساعدى الإخراج أحمد فؤاد وهيثم حسام وأمير الحسينى وخالد الشامي وفاروق قاسم وأشرف كابونجا وحضر العرض أمس من مجلس النواب النائب أحمد السجيني والنائب محمد الحسيني من مجلس الشيوخ السيد النائب عمرو عزت، والمخرج محمد سلامة والفنان التشكيلي الكبير د فريد فاضل والشاعر محمد بهجت و الدكتورة رانيا فتح الله و الكاتب الصحفي والمخرج جمال عبد الناصر والكاتب كمال سلطان والمصور االصحفي عيد خليل والعازفة الدكتورة هويدا الحسيني والمطربة فاطمة محمد علي و الاعلامية اميرة فراج و الفنان محمد عبد العظيم والفنان أحمد ميشو.



سينما مصر

"سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية "قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصرالسينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبارالنجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الآداء.



مسرحية سينما مصر

عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة غادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وأحمد فوزي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر وأمل إميل ومحمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبد المقصود وأميرة رضا وأحمد الحسيني وآلاء علي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي كرم ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وعمرو بهي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور.