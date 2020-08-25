شكرا لقرائتكم خبر عن سمير سعيد تنعى وزيرة الثقافة المغربية السابقة: لها مكانة كبيرة فى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة سميرة سعيد، وزيرة الثقافة السابقة والفنانة المغربية القديرة ثريا جبران، والتى رحلت عن عالمنا مساء أمس، حيث نشرت سميرة سعيد، عبر حسابها، على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة الراحلة، وعلقت عليها "تلقيت خبر وفاة وزيرتنا للثقافة والفنانة القديرة ثريا جبران بحزن شديد.. لها مكانة كبيرة فى قلبى رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".



سميرة سعيد على انستجرام

من جانبها قالت النقابة المغربية لمهنيى الفنون الدرامية، فى بيان، "إن الفقيدة توفيت مساء يوم الاثنين 24 أغسطس 2020 بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء بعد معاناة طويلة مع المرض".

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وأضاف البيان: بحسب روسيا اليوم، "نقابتنا، إذ تستحضر بهذه المناسبة، التاريخ المجيد لفقيدة المسرح المغربى والعربي، وتعتز بعطاءاتها الخلاقة على خشبات مسارح العالم، وفى الدراما التليفزيونية والسينمائية، فإنها تعتبر الفنانة ثريا جبران واحدة من كبار شخصيات الفن والثقافة فى بلادنا، وأحد أعلام فن التمثيل فى المغرب وفى العالم العربي"، كما نعت العديد من المؤسسات الثقافية والفنية، الفنانة الراحلة فى مقدمتها الهيئة العربية للمسرح.

وتعتبر الراحلة إحدى قامات المسرح المغربى، حيث بدأت مشوارها مبكرا وعاشت مرحلة التوهج الفنى أواخر الثمانينيات والتسعينيات، وساهمت فى تأسيس فرق مثل "مسرح الشعب" و"مسرح الفرجة" و"مسرح الفنانين المتحدين".

ومن مسرحياتها "حكايات بلا حدود" و"نركبو الهبال" و"بوغابة" و"النمرود فى هوليوود" و"امرأة غاضبة" و"جنان الكرمة" و"خط الرجعة" و"العين والمطفية" و"عود الورد"، كما تولت منصب وزيرة الثقافة فى المغرب فى الفترة من 2007 إلى 2009 بحكومة عباس الفاسي.