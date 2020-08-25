نهيان بن مبارك يطلق غدا مؤتمر "دور المرأة في تعزيز قيم التعايش"

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

يطلق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش غدا "الأربعاء" مؤتمر "دور المرأة في تعزيز قيم التعايش"، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش ، عبر تقنية الاتصال المرئي برعاية كريمة من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، بالتزامن مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار " استشراف إسهامات المرأة في الخمسين" بحضور عربي ودولي بارز.



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة المرأة ودعم دورها المجتمعي كسفيرة للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية حاليا ومستقبلا، وتسليط الأضواء على تجارب تمكين المرأة على المستويين المحلي والعالمي، وطرح الرؤى المستقبلية حول دورها في غرس قيم التسامح، ورصد قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية التي تحولت إلى أسلوب حياة لكافة المقيمين على أرض الإمارات.

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ويضم المؤتمر ثلاث جلسات إفتراضية منفصلة، تتناول الأولي "المرأة وقيم التعايش والتسامح في المستقبل" على المستويات المحلية والعربية والعالمية ويتحدث بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، وماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، وغابرييلا كويفاس بارونرئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، أما الثانية فتتناول المرأة الإماراتية في خمسين عاماً، مكانة متميزة وإنجازات متواصلة، ويتحدث بها معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، والدكتورة مي الجابر مدير طبي في مستشفى هيلث بوينت، فيما تركز الثالثة على برامج ومبادرات تمكين المرأة للإسهام في صناعة المستقبل، ويتحدث بها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة وسعادة منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وجاكلين أونيل سفير منظمة المرأة والسلام والأمن في كندا، والبارونة فلويلا بنيامين.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك - بهذه المناسبة - إن مؤتمر "دور المرأة في تعزيز قيم التعايش" الذي يحظى برعاية كريمة من " أم الإمارات"، هو بمثابة إعتراف من الجميع بقيمة المرأة ومكانتها ودورها المقدر، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع أو بيئة العمل، كما أنه بمثابة رصد لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين المرأة التى يمكن أن تكون ملهمة للآخرين، إضافة إلى استعراض معالم التجربة الإماراتية في تمكين المرأة التي تمتد لمدة نصف قرن، بجهود ودعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات"، والتي قدمت للوطن الغالي المئات من القيادات والكفاءات النسائية التي ساهمت في حركة النهضة الشاملة بالإمارات، في مختلف المجالات، وأصبحن ملهمات للأجيال الجديدة على المستويين المحلي والعربي، وأشاد العالم بنبوغهن وقدراتهن البارعة.

وأوضح أن المؤتمر في إطار استشرافه للمستقبل وتسليط الضوء على علاقة المرأة بالتعايش سيتناول العديد من الأفكار منها دَوْرَة تشكُّل القيم الإنسانية وأهمية التعرف عليها، ودور المرأة الحالي في نقل وتعليم القيم والحفاظ عليها من خلال كونها "أم" ، ودورها في سوق العمل، وأخيراً مستقبل المنظومة القيمية وخصوصاً التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية ودور المرأة في تعزيزها ورعايتها، مضيفا أن المؤتمر خصص إحدى جلساته لإلقاء الضوء على جهود "أم الإمارات" في مجالات العمل والوطني والمجتمعي والإنساني، باعتبارها صاحبة السبق على طريق التمكين والدعم والمساندة للمرأة والأسرة والطفل، بداية من دعم مكانة المرأة الإماراتية والعربية و رعاية الأطفال والمسنين والعمل على استقرار الأسرة و تلاحم المجتمع، ولا تتوقف عن حدود الوطن، بل تتعداه إلى العالم، حيث تعد مبادراتها في مجال تمكين المرأة والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والعمل الإنساني نماذج وعلامات واضحة ونماذج ملهمة للجميع.