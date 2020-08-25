جينيفر لوبيز تدخل عالم التجميل

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن مفاجأة جديدة لجمهورها، وهي انضمامها إلى مجال التجميل من خلال طرح خط جديد للعناية بالبشرة يحمل اسمها JLo Beauty

إذ نشرت صورتين بوضعية الـ”سيلفي” عبر إنستغرام، وعلقت: “توهج الغروب … قريباً #JLoBeauty” .

وبذلك تكون جينيفر قد انضمت إلى عدد من النجمات اللواتي انخرطن في مجال التجميل، بما في ذلك ريانا، كيم كارداشيان، كايلي جينر، أريانا غراندي، ليدي غاغا وغيرهن.

تعد النجمة العالمية الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود. كما أنها أيضاً من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية، فوفقاً لمجلة “بيبول إن إسبانيول” فقد صنفت من أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد.

يذكر أن جينيفر جمعت ثروة في مجال صناعة العطور، حيث أطلقت عطرها الخامس والعشرين “Promise” في سبتمبر.