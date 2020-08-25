ابتسام تسكت تعود بعد حجزها 5 أشهر في إسبانيا

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت الفنانة ابتسام تسكت عن عودتها إلى بلدها المغرب بعدما قضت أكثر من 5 أشهر بسبب الحجر الصحي المفروض في إسبانيا نتيجة إنتشار فيروس كورونا المميت.

وأعلنت نجمة “ستار أكاديمي” المغربية عن هذا الخبر من خلال صورة نشرتها عبر تطبيق “إنستغرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “أحبائي المخلصين لي كنحماق عليكم أغلى تسكاتيين وأحلى جمهور.. أولا نتمنى تكونو سالمين وبألف خير،بغيت نطمأنكم أنني الحمد لله رجعت بخير لبلادي المغرب الحبيب وأهلو وناسو الطيبين لي كيدخلو الفرحة للقلب بعد غياب دام أزيد من 5 أشهر بالحجر الصحي في إسبانيا”.

وكشفت بأنها عائدة بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب، وكتبت “توحشتكم بزاف إن شاء الله أنا راجعة ليكم بقوة أكثر من قبل وكنتمنى من كل قلبي أنه يرفع علينا هاد الوباء في أقرب وقت يا رب”.

ويذكر أن آخر ظهور لتسكت كان من خلال فيلم سينمائي بعنوان “30 مليون”، مع مجموعة من النجوم غيث ورفيق بوبكر وربيع القاطي والكوميدي ادريس ومهدي، وآخرون.