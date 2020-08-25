نيكول سابا تنعى مدير أعمالها بكلمات من القلب

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن حزنها الشديد لوفاة مدير أعمالها السيد وائل المصري. ونشرت النجمة اللبنانية عبر موقع “تويتر” صورة الراحل وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “بكثير من الحزن والأسى أنعي صديق عمري ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري”. وأضافت: “أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله و عائلته.” وتابعت: “كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر .. الله يرحمك”.

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