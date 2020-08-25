التحضير لأول فيلم مصري عن وباء "كورونا" المُنتشر في العالم

بدأ التحضير لأول فيلم سينمائي مصري يتناول انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد حول العالم.والفيلم من تأليف شريف الحطاب، الذي انتهى من كتابته بعد سلسلة طويلة من التحضيرات، وسيكون بطولة جماعية، ومرشح لبطولته كلا من الممثلين كريم فهمي وأحمد داوود، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

واختار شريف الحطاب أحمد داوود وكريم فهمي لبطولة الفيلم بسبب "قدراتهم التمثيلية الخاصة في القيام ببطولة هذه النوعية من الأفلام"، بحسب رأيه.

وأشار الحطاب إلى أنه يعقد حاليا عددا من جلسات العمل مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى لبدء ترشيح أبطال الفيلم، والاستقرار على الموعد النهائي لبدء التصوير.

وستبدأ أحداث الفيلم في دولة الصين وتنتهي في مصر، وسيرصد جهود الدولة المصرية في مساعدة الدول منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها، كما يبرز المخاطر التي تعرّض لها العالم خلال تلك الفترة الحرجة.

وكان الكاتب والسيناريست المصري، عمرو عصمت، أعلن في شهر يونيو/ حزيران أنه انتهى من التفاصيل الأخيرة للبدء في تصوير فيلمه الجديد "نص أزمة" الذي يعد أول فيلم سينمائي يتحدث عن جائحة كورونا.

Advertisements

وبحسب موقع "اليوم السابع"، كشف عصمت أن الفيلم مرشح لبطولته كل من الفنان أحمد مالك والفنانة منة عرفة واليوتيوبر علي غزلان، بالإضافة إلى عدد من النجوم الكبار مثل لطفي لبيب ومحمود الحديني، ومن تأليف وليد سيف، وإخراج محمد يوسف.

وكان نقاد سينمائيون مصريون توقعوا في شهر نيسان/ أبريل أن تترك أزمة وباء (كوفيد-19) أثرا ملحوظا في السينما المصرية، رغم محدودية تناول حالات الأوبئة فيها في السابق.

قد يهمك أيضا:

كريم فهمى يهنئ أكرم حسني وأحمد فهمي بالمسلسل الجديد